В Тюмени возбудили уголовное дело по факту массового заражения коронавирусом

В Тюмени возбуждено уголовное дело о заражении коронавирусом в гостинице "Искра". Очаг заражения COVID-19 был выявлен в апреле 2020 года. Среди заболевших - сотрудники и постояльцы заведения.

Массовое заражение произошло из-за несоблюдения санитарно-эпидемиологических правил. "В заведении отсутствовали реальные меры дезинфекции, в некоторых комнатах не было вентиляции, номера находились в антисанитарном состоянии, граждане, подлежащие самоизоляции, свободно перемещались и т.д.", - сообщила прокуратура.

В связи с выявленными нарушениями по решению суда от 21 апреля деятельность гостиницы приостановлена на 30 суток. На основании прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ - нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание граждан.