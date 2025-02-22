В Сбере назвали слова-маркеры, которыми злоумышленники стимулируют людей на преступление

В Сбере назвали слова-маркеры, которые используют злоумышленники, чтобы заставить совершить нападение на социальные и административные объекты.

Сергей Велигодский, директор департамента противодействия мошенничеству Сбербанка рассказал журналистам на Уральском форуме "Кибербезопасность в финансах" о словах-маркерах, которые используют злоумышленники, чтобы заставить совершить нападение на социальные и административные объекты.

Ранее перед новогодними праздниками по всей стране участились случаи нападений на социальные объекты под воздействием телефонных мошенников. Злоумышленники обманывали россиян, а потом, обещали вернуть средства, если граждане выполнят определённые противоправные действия, например, совершат нападение с поджогами на административные здания или облить зелёнкой сотрудника банка.

Только в прошлом году россияне под влиянием телефонных мошенников совершили порядка 350 таких нападений. Пик атак пришелся на декабрь.

При этом сотрудники службы безопасности Сбера совместно с правоохранителями смогли "расколдовать" и вывели из-под влияния мошенников десятки россиян, которые получили такое "задание".

Сбер определил ключевые слова-маркеры, которые используют мошенники, чтобы заставить совершить подобное преступление:

- "вернем украденные деньги";

- "помогаешь поймать мошенников/преступников, участвуешь в специальной операции правоохранителей";

- "получишь вознаграждение";

- "спасаешь родственников";

- "прекратим уголовное преследование в отношении вас/ваших родственников".

Если вы или ваш родственник слышали что-то из этого от звонящего незнакомца – это однозначная попытка провокации, срочно прекращайте разговор. Риск попасть под влияние мошенника сводится к нулю, если вы не начнете диалог.

Сергей Велигодский:

Чтобы обезопасить себя и близких, советую установить в приложении СберБанк Онлайн бесплатный определитель мошеннических звонков. В случае звонка афериста на экране высветится предупреждающая запись, также в сервисе можно заблокировать звонки, в том числе в мессенджерах, с незнакомых номеров.

Подобные противоправные действия считаются преступлением, а нападающие на объекты несут административную и уголовную ответственность. Кроме того, действия исполнителей могут быть квалифицированы по статье 205 Уголовного кодекса РФ "Террористический акт", наказание по которой - от десяти до двадцати лет лишения свободы.