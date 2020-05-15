В Тюменской области 39 новых случаев коронавируса

За сутки в России выявлено 10598 случаев новой коронавирусной инфекции. В Тюменской области диагноз подтвердился у 39 человек.

Всего на территории Тюменской области зарегистрировано 1 057 случаев COVID-19. Умерли 7 человек, одна из них скончалась в минувшие сутки - 59-летняя женщина с хроническими болезнями. Выздоровели 379 человек, в том числе 22 за сутки. Лечение проходят 672 человек, в том числе 5 на ИВЛ.

В обсерваторе находятся 47 человек, 4 463 под медицинским наблюдением, 2 479 на перевахтовке.

За весь период в России выявлено 262 843 случая коронавируса в 85 регионах. 58 226 человек выздоровели, 2 418 человек скончались.