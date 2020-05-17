В Тюменской области 33 новых случая коронавируса

За минувшие сутки в Тюменской области подтвердились 33 новых случая заболевания коронавирусом, 12 человек выздоровели.

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 1 135 пациентов с диагнозом COVID-19. Выздоровели 411, умерли 7 человек.

Сейчас лечение получают 717 больных, 7 из них в тяжелом состоянии и на ИВЛ.

В обсерваторе находятся 152 человека, 4 479 остаются под медицинским наблюдением, 2 656 - на перевахтовке.

У соседей ситуация тревожнее. На Ямале 1 689 случаев коронавируса, в том числе 91 в последние сутки. В Югре 1 166 случая, из них 118 новых.

В целом по стране за минувшие сутки выявлено 9 709 заболевших. С начала пандемии диагноз подтвержден у 281 752 человек. Вызодоровели 67 373, умер 2 631 человек, в том числе 94 за последние сутки.