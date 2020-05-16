В Тюменской области 45 новых случаев коронавируса

В России за минувшие сутки выявлено 9200 новых случая коронавируса. В Тюменской области диагноз подтвердился у 45 человек.

За сутки в регионе 20 человек выздоровели. 696 человек продолжают получать лечение, из них шесть детей. Шесть пациентов - на ИВЛ.

Всего с начала пандемии на территории региона зарегистрировано 1102 случаев заболевания. Выздоровели 399 человек. 132 человека находятся по данным на 16 мая в обсерваторе, 4 447 человек остаются под медицинским наблюдением, 2 656 человек - на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 7 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

На сегодняшний день в России всего выявлено 272 043 случая коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 2537 летальных исходов, выздоровели 63 166 человек.