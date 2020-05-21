В Тюменской области за сутки 11 случаев коронавируса

За минувшие сутки в России зафиксировано 8 849 новых случаев коронавируса в 84 регионах. В Тюменской области диагноз подтвердился у 11 человек.
Всего на территории региона зарегистрировано 1 278 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 570 человек, 7 пациентов скончались. 701 человек получает лечение, 6 пациентов находятся на аппаратах ИВЛ.
161 человек находятся в обсерваторе, 3 907 остаются под медицинским наблюдением, 2 371 находится на перевахтовке.
За весь период в России выявлено 317 554 случая коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 3 099 летальных исходов, выздоровели 92 681 человек.
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