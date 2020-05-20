В Тюменской области 40 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России зафиксировано 8764 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах. В Тюменской области диагноз подтвердился еще у 40 человек. Всего на территории региона зарегистрировано 1 267 случаев коронавирусной инфекции.

За весь период в России выявлено выявлено 308705 заболевших COVID-19 в 85 регионах, выздоровели 85392 человека, скончались 2972 человека.