Андрей Пантелеев рассказал, когда в Тюмени откроются ТРЦ, рестораны и фитнес-центры

С 18 мая в Тюменской области реализуется первый этап снятия ограничений, введенных в связи с коронавирусом. К работе разрешено приступить предприятиям сферы бытовых услуг и магазинам непродовольственных товаров площадью до 400 кв. метров, имеющим отдельный вход.

Среди тех, кому разрешено взобновить работу, нет торгово-развлекательных центров, кафе, ресторанов, спа- и фитнесцентров. Все они смогут откриться только на третьем этапе снятия ограничений. Пока они не работают до 31 мая. Об этом сообщил замгубернатора Андрей Пантелеев.

Руководители компаний больше не обязаны уведомлять региональный департамент потребительского рынка о возобновлении деятельности, но при этом должны строго соблюдать требования санэпидрежима, указанные в приложении к обновленному постановлению правительства Тюменской области №120-п "О введении режима повышенной готовности".

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