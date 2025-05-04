Тюменские предприниматели получают поддержку в виде поручительства

С начала 2025 года поддержку бизнеса в Тюменской области получили 32 субъекта малого и среднего предпринимательства, 8 из которых - начинающие со сроком регистрации бизнеса до двух лет. Всего предоставлено поручительств на сумму 213 млн рублей, что обеспечило выдачу кредитов и займов на сумму 665 млн рублей. Это стало возможным, благодаря программе "Гарантийный фонд" от Инвестиционного агентства региона.

"Наибольшую долю по целевому использованию по-прежнему занимает пополнение оборотных средств, по видам деятельности в совокупности 80% сельскохозяйственная отрасль и сфера услуг. Общий объем лимита, предусмотренного на предоставление поручительств, в этом году был увеличен и в настоящее время составляет более 3 млрд рублей. Этот факт дает возможность еще большему числу предпринимателей воспользоваться данной поддержкой", - прокомментировала начальник отдела Гарантийного фонда Инвестиционного агентства Мария Покалюхина.

Сейчас участниками программы Гарантийного фонда являются 18 банков, Фонд финансирования предпринимательства Тюменской области" и АО "Тюменская агропромышленная лизинговая компания" (АО "ТАЛК").

Перечень участников программы постоянно пополняется, идут переговоры еще с несколькими финансовыми организациями, - сообщает Тюменская линия.