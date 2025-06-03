Тюменские компании рассказали о себе на международной бирже контактов

Тюменские компании отметились на международной бирже контактов, прошедшей в Екатеринбурге.

30 мая в "Екатеринбург-ЭКСПО" прошла Международная биржа контактов в рамках III Международного женского форума "Согласие. Единство. Развитие". Это событие стало отличной возможностью для малых и средних товаропроизводителей продвигать свою продукцию на зарубежные рынки.

На бирже были представлены крупнейшие торговые площадки из Азербайджана, Узбекистана и Казахстана, такие как Azersun Holding, СП Динчер и Джарчыоглы, IDEAL KAZ TRADE и многие другие.

Переговоры организовали для представителей компаний из Тюменской и Кировской областей, а также Пермского края, чтобы наладить межрегиональное сотрудничество.

Делегацию Тюменской области составили такие компании, как ООО ПК "СЛАДА", ООО "ОМЕГА" и ООО "ОКЕЙЧ". В ходе целевых B2B переговоров участники обсудили условия сотрудничества, представили свои товары и обменялись контактной информацией. Были намечены планы по заключению контрактов и дальнейшему взаимодействию.

Фото - Департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области