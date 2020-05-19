В Тюменской области за сутки 46 случаев коронавируса

В России за сутки зафиксировано 9263 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. В Тюменской области диагноз подтвердился еще у 46 человек.

Всего на территории региона зафиксировано 1227 случаев заболевания COVID-19. 61 человек выздоровел, за весь период выздоровели 488 человек. 732 человека получают лечение, 7 пациентов находятся на аппаратах ИВЛ. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 7 пациентов с коронавирусом.

178 человек пребывают в обсерваторе, 4023 остаются под медицинским наблюдением, 1994 находятся на перевахтовке.

За весь период в России зафиксировано 299941 случаев заболевания COVID-19, выздоровело 76130 человек, скончалось 2837.