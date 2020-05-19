Работники старше 65 лет могут взять больничный до 29 мая

Сотрудники предприятий и организаций 65 лет и старше, чтобы соблюсти обязательный режим самоизоляции, могут оформить электронный листок нетрудоспособности в связи карантином на период с 12 по 29 мая.

Электронный больничный будет оформлен централизованно и дистанционно уполномоченной медицинской организацией, расчет и выплату пособий по ним произведет региональное отделение Фонда социального страхования.

Для оформления больничного листа посещать поликлинику по месту жительства не нужно.

Чтобы оформить больничный, гражданин должен позвонить своему работодателю (отправить СМС, письмо по электронной почте и т.д.), чтобы сообщить о намерении получить электронный больничный лист на период нахождения на карантине. Главное - на период действия электронного листка нетрудоспособности соблюдать карантинный режим.

Работодателям необходимо в оперативном порядке направить в отделение Фонда реестры по своим работникам в возрасте 65 лет и старше. На основании этих сведений будет оформлен электронный больничный и произведена оплата.

Региональное отделение в рамках ВРЕМЕННЫХ правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по ним в условиях карантина работает так, как будет работать при механизме "Прямых выплат" пособий гражданам, который стартует в республике с 01 июля 2020 года. То есть сейчас, можно сказать, идет своеобразная "репетиция" перед масштабным проектом.

Получить информацию об открытом электронном больничном, посмотреть размер выплаченного пособия граждане могут в Личном кабинете ФСС – lk.fss.ru (вход через учетную запись на портале госуслуг).