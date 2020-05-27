В Тюменской области 42 случая коронавируса за сутки

13:24 27 мая 2020
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото: pixabay.com

В России за сутки выявлено 8 338 новых случаев коронавируса. В Тюменской области диагноз подтвердился еще у 42 человек. Всего на территории региона зарегистрировано 1 532 случая COVID-19.

За сутки в Тюменской области выздоровели 45 человек, всего — 739. 786 человек получают лечение, 6 пациентов находятся на аппаратах ИВЛ. 2 951 человек остаются под медицинским наблюдением. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 7 пациентов с коронавирусом. 

За весь период в России выявлено 370 680 случаев новой коронавирусной инфекции в 85 регионах, 142 208 человек выздоровели, 3 968 скончались.

Теги: коронавирус , статистика
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Июнь, 2020