В Тюменской области 42 случая коронавируса за сутки

В России за сутки выявлено 8 338 новых случаев коронавируса. В Тюменской области диагноз подтвердился еще у 42 человек. Всего на территории региона зарегистрировано 1 532 случая COVID-19.

За сутки в Тюменской области выздоровели 45 человек, всего — 739. 786 человек получают лечение, 6 пациентов находятся на аппаратах ИВЛ. 2 951 человек остаются под медицинским наблюдением. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 7 пациентов с коронавирусом.

За весь период в России выявлено 370 680 случаев новой коронавирусной инфекции в 85 регионах, 142 208 человек выздоровели, 3 968 скончались.