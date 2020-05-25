В Тюменской области 37 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России зафиксировано 8 946 новых случаев коронавируса в 83 регионах. В Тюменской области диагноз подтвердился еще у 37 человек.

За весь период на территории региона выявлено 1 448 случаев заболевания COVID-19. 649 человек выздоровели, 7 пациентов скончались. 792 человека получают лечение, 9 пациентов находятся на аппаратах ИВЛ.

151 человек находятся в обсерваторе, 3 200 - под медицинским наблюдением.

Всего в России выявлено 353 427 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период скончались 3 633 человека, выздоровели 118 798 человек.