35 новых случаев коронавируса подтвердились у жителей Тюменской области за сутки

С начала года на территории Тюменской области коронавирус выявлен у 1 366 человек, в том числе 35 - за последние сутки.

Выздоровели 625. Сейчас проходят лечение 734 человека, в том числе 7 детей. Шесть пациентов на ИВЛ.

В обсерваторе проживают 160 человек. 3 463 остаются под медицинским наблюдением. 2 777 человек находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 7 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания, сообщает Оперштаб Тюменской области.

Всего в россии за минувшие сутки зафиксировано 9434 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах. Колисество заболевших с начала пандемии достигло

За весь период в России выявлено 335 882 случая заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Скончались 3 388, выздоровели 107 936 человек.