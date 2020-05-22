В Тюменской области COVID-19 выявили еще у 53 человек

За минувшие сутки в России зафиксировано 8894 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах. В Тюменской области диагноз подтвердился у 53 человек.

Всего на территории региона зафиксировано 1 331 случай заболевания COVID-19. За весь период выздоровел 591 человек, 7 человек скончались. Сейчас 733 человека получают лечение, 6 пациентов находятся на аппаратах ИВЛ. Под медицинским наблюдением остаются более 3 тысяч человек.

За весь период в России выявлено 326 448 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Выздоровели 99 825 человек, скончались 3 249 человек.