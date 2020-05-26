В Тюменской области 42 новых случая коронавируса

За последние сутки в России выявлено 8 915 новых случаев коронавируса в 83 регионах. В Тюменской области диагноз подтвердился еще у 42 человек.

Всего на территории региона зарегистрировано 1490 случаев COVID-19. Выздоровели 694 человека, 7 пациентов скончались. 789 жителей Тюменской области получают лечение, 6 пациентов находятся на аппаратах ИВЛ.

3 037 жителей региона остаются под медицинским наблюдением, 172 человека находятся в обсерваторе.

Всего в России выявлено 362 342 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3 807 летальных исходов, выздоровело 131 129 человек.