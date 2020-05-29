Воспитанник одного из детсадов Тюменской области заразился от отца коронавирусом

11:19 29 мая 2020
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Фото - https://pixabay.com/
Продолжение: В Тюменской области 18 новых случаев коронавируса

В детском саду Ишимского района проводятся противоэпидемические мероприятия. У одного из воспитанников 2013 года рождения подтвердился тест на COVID-19.

Как сообщает Оперштаб, предположительно отец ребенка, вернувшись с вахты,  нарушил режим обсервации и забрал сына на выходные. После подтверждения коронавирусной инфекции мужчина скрыл свой контакт с сыном.

Мать ребенка обратилась к врачам, когда у мальчика появились симптомы ОРВИ. В итоге у ребенка тоже подтвердился коронавирус.

Сейчас медики ОБ №4 тестируют в детском саду всех контактных детей.

Теги: дети , дошкольное образование , Ишимский район , коронавирус
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