Воспитанник одного из детсадов Тюменской области заразился от отца коронавирусом

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В детском саду Ишимского района проводятся противоэпидемические мероприятия. У одного из воспитанников 2013 года рождения подтвердился тест на COVID-19.

Как сообщает Оперштаб, предположительно отец ребенка, вернувшись с вахты, нарушил режим обсервации и забрал сына на выходные. После подтверждения коронавирусной инфекции мужчина скрыл свой контакт с сыном.

Мать ребенка обратилась к врачам, когда у мальчика появились симптомы ОРВИ. В итоге у ребенка тоже подтвердился коронавирус.

Сейчас медики ОБ №4 тестируют в детском саду всех контактных детей.