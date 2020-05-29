Пассажирам самолетов запретили подниматься на борт без масок и перчаток

10:01 29 мая 2020
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Продолжение: Воспитанник одного из детсадов Тюменской области заразился от отца коронавирусом

Минтранс на основании указаний Роспотребнадзора разработал методические рекомендации по пассажирским перевозкам для гражданской авиации в условиях режима противоэпидемических ограничений.

Согласно документу, на борт самолета пассажиры допускаются только в защитных масках и перчатках, находиться в них нужно в течение всего полета. Посадка и высадка осуществляются с соблюдением социальной дистанции.

В салоне самолета вся верхняя одежда должна находиться на полках для ручной клади. Режим "пристегните ремни" действует во время всего полета. Перемещение пассажиров по салону - только для посещения туалетной комнаты.

Питание, в том числе детское, напитки, принесенные пассажирами на борт судна, должны быть в герметичной упаковке (не вскрыты).

Вылетающие из Тюмени средства индивидуальной защиты могут приобрести в аппаратах самообслуживания в аэропорту Рощино.

Теги: авиация , коронавирус , Минтранс , Роспотребнадзор , самолет , туризм , эпидемия
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