Из Тюмени в Египет начинает летать новая авиакомпания

Авиакомпания "Almasria Airlines" будет обслуживать маршрут Тюмень - Шарм-эш-Шейх. Улететь в Египет тюменцы смогут примерно раз в 10 дней, билеты на рейс продаются в рамках пакетных туров, сообщили в аэропорту "Рощино".

На сайте авиакомпании указано, что Almasria Airlines — небольшая частная компания из Египта с флотом из 6 судов. Перевозчик специализируется на полётах из Египта в Италию, Саудовскую Аравию и в египетские курорты (Хургада, Шарм-аль-Шейх, Александрия). Основное преимущество — скорость и низкая стоимость билетов. С 2017 года лоукостер занимается не только чартерными, но и регулярными коммерческими рейсами. Главный хаб Almasria Airlines — аэропорт Каира.