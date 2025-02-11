В Тюмени задержали на вылет самолет из-за непогоды в Югре

12:43 11 февраля 2025
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В аэропорту "Рощино" на шесть часов задержан к вылету рейс 221 в Белоярский авиакомпании "ЮТэйр", причина задержки - неблагоприятные метеоусловия в аэропорту назначения, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

 Время вылета по расписанию - 09:30, плановое время вылета рейса - 15:30. Оказание услуг пассажирам на контроле транспортной прокуратуры

Теги: авиация , аэропорт , погода , Рощино , ХМАО-Югра
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