В Тюмени задержали на вылет самолет из-за непогоды в Югре

В аэропорту "Рощино" на шесть часов задержан к вылету рейс 221 в Белоярский авиакомпании "ЮТэйр", причина задержки - неблагоприятные метеоусловия в аэропорту назначения, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Время вылета по расписанию - 09:30, плановое время вылета рейса - 15:30. Оказание услуг пассажирам на контроле транспортной прокуратуры