В Тюмени задержали на вылет самолет из-за непогоды в Югре

В аэропорту "Рощино" на шесть часов задержан к вылету рейс 221 в Белоярский авиакомпании "ЮТэйр", причина задержки - неблагоприятные метеоусловия в аэропорту назначения, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.
Время вылета по расписанию - 09:30, плановое время вылета рейса - 15:30. Оказание услуг пассажирам на контроле транспортной прокуратуры
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