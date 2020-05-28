В Тюменской области 30 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлен 8 371 случай коронавируса в 85 регионах. В Тюменской области диагноз подтвердился еще у 30 человек. Всего на территории региона зафиксировано 1 562 случая заболевания COVID-19.

За сутки в региона выздоровели 34 пациента, общее число выздоровевших — 773 человека. 782 человека продолжают получать лечение, 7 пациентов находятся на аппаратах ИВЛ. 2 828 человек остаются под медицинским наблюдением. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 7 пациентов с коронавирусом.

Всего в России выявлен 379 051 случай коронавируса в 85 регионах. 150 993 человека выздоровели, 4 142 скончались.