Полеты в труднодоступные села Тюменской области организуют с 5 апреля

10:04 26 марта 2025
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Полеты в труднодоступные районы Тюменской области начнутся с 5 апреля, договор на выполнение рейсов в Главном управлении строительства Тюменской области подписали 25 марта. 

 В ГУС ТО отметили, что из-за потепления и таяния зимников  Вагайскому, Нижнетавдинскому и Тобольскому районам предлагали организовать полеты с марта, но без увеличения рейсов. Однако администрации муниципалитетов и местные жители решили авиасообщение начать в апреле, но с увеличением рейсов на 8 полетов в апреле.

"Увеличение количества рейсов в апреле 2025 года произведено за счет перераспределения рейсов в осеннем периоде 2025 года. Транспортное обслуживание осенью будет выполняться с учётом погодных условий", - пояснили в ГУС ТО.

 

Теги: авиация
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