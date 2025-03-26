Полеты в труднодоступные села Тюменской области организуют с 5 апреля

Полеты в труднодоступные районы Тюменской области начнутся с 5 апреля, договор на выполнение рейсов в Главном управлении строительства Тюменской области подписали 25 марта.

В ГУС ТО отметили, что из-за потепления и таяния зимников Вагайскому, Нижнетавдинскому и Тобольскому районам предлагали организовать полеты с марта, но без увеличения рейсов. Однако администрации муниципалитетов и местные жители решили авиасообщение начать в апреле, но с увеличением рейсов на 8 полетов в апреле.

"Увеличение количества рейсов в апреле 2025 года произведено за счет перераспределения рейсов в осеннем периоде 2025 года. Транспортное обслуживание осенью будет выполняться с учётом погодных условий", - пояснили в ГУС ТО.