В Тюменской области скончалась еще одна пациентка с коронавирусом

28 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Тюменской области за минувшие сутки. Всего с начала пандемии - 1608.

Сегодня скончалась 65-летняя женщина, у которой были тяжелые хронические заболевания - число смертей пациентов с коронавирусом увеличилось до 8.

За весь период выздоровели 812 человек, в том числе 22 - в последние сутки. 788 получают лечение, из них 4 - на ИВЛ.

По данным на 30 мая, в обсерваторе проживают 301 человек, в том числе 11 детей. 2800 остаются под медицинским наблюдением, 3276 - на перевахтовке.