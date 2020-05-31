В Тюменской области скончалась еще одна пациентка с коронавирусом

14:14 30 мая 2020
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Продолжение: В центре Ишима прошел пижамный флешмоб в поддержку тех, кто работает на удалёнке

28 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Тюменской области за минувшие сутки. Всего с начала пандемии - 1608.

Сегодня скончалась 65-летняя женщина, у которой были тяжелые хронические заболевания -  число смертей пациентов с коронавирусом увеличилось до 8.

За весь период выздоровели 812 человек, в том числе 22 - в последние сутки. 788 получают лечение, из них 4 - на ИВЛ.

По данным на 30 мая, в обсерваторе проживают 301 человек, в том числе 11 детей. 2800 остаются под медицинским наблюдением, 3276 - на перевахтовке.

Теги: коронавирус , смерть
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