В центре Ишима прошел пижамный флешмоб в поддержку тех, кто работает на удалёнке

Молодежь Ишима последнюю пятницу мая решила сделать оригинальной. В импровизированном офисе под открытым небом на улице Карла Маркса молодые люди провели деловые встречи в пижамах. Акция направлена на поддержку людей, которые перешли на дистанционный режим работы в связи с самоизоляцией.

Ишимцы решали задачи, придумывали варианты событий и идеи проектов. К рабочему процессу присоединились прохожие: они предлагали варианты активностей, которые хотели бы посетить в городе. Проведут мероприятия после третьего этапа снятия ограничений, на котором отменяется лимит числа посетителей на территории открываемого объекта.

"Режим самоизоляции, в котором мы оказались, показал, что большинство людей смогли перестроить свой уклад жизни. Как и многие, мы полностью перешли в онлайн: проводили события и проекты, общались с жителями через социальные сети. Поэтому, когда начался период постепенного выхода из самоизоляции, наша команда поняла, что может работать в любом месте", — отметил руководитель мультицентра "Моя территория" в Ишиме Павел Ханжин.