В центре Ишима прошел пижамный флешмоб в поддержку тех, кто работает на удалёнке

18:35 30 мая 2020
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psv4.userapi.com
| Фото: psv4.userapi.com

Молодежь Ишима последнюю пятницу мая решила сделать оригинальной. В импровизированном офисе под открытым небом на улице Карла Маркса молодые люди провели деловые встречи в пижамах. Акция направлена на поддержку людей, которые перешли на дистанционный режим работы в связи с самоизоляцией.

 Ишимцы решали задачи, придумывали варианты событий и идеи проектов. К рабочему процессу присоединились прохожие: они предлагали варианты активностей, которые хотели бы посетить в городе. Проведут мероприятия после третьего этапа снятия ограничений, на котором отменяется лимит числа посетителей на территории открываемого объекта.

"Режим самоизоляции, в котором мы оказались, показал, что большинство людей смогли перестроить свой уклад жизни. Как и многие, мы полностью перешли в онлайн: проводили события и проекты, общались с жителями через социальные сети. Поэтому, когда начался период постепенного выхода из самоизоляции, наша команда поняла, что может работать в любом месте", — отметил руководитель мультицентра "Моя территория" в Ишиме Павел Ханжин.

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Теги: акции , инициативы , Ишим , коронавирус , молодежь , Моя территория
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