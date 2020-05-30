В Москве пересчитали смертность от COVID-19 по методикам ВОЗ. Регионам советуют поступить так же

Минздрав России утвердил методические рекомендации по кодированию и выбору основного состояния в статистике заболеваемости и первоначальной причины в статистике смертности, связанных с коронавирусом. Их реализация позволит усовершенствовать учет случаев смерти от COVID-19 в качестве основной причины либо в составе прочих причин, которые могли осложнить течение основного заболевания.

Москва первой из регионов России представила обновлённую статистику летальных случаев от коронавируса. Новая методика Минздрава, составленная в соответствии с рекомендациями ВОЗ, позволила более тщательно классифицировать (кодировать) случаи смертей среди людей с диагностированным коронавирусом. Тщательно изучаются причинно-следственные связи коронавируса и других острых заболеваний, которые могли стать первоначальной или сопутствующей причиной смерти.

В 100% случаев проводится паталогоанатомическое исследование, медики разбираются в причинах каждой смерти. В результате к смертям, первоначальной причиной которых стал коронавирус, отнесены дополнительные случаи. Мэр Москвы Сергей Собянин не исключает, что по итогам мая статистика вырастет. Однако в любом случае уровень летальности в Москве будет в разы меньше, чем в других сопоставимых мегаполисах мира, столкнувшихся с эпидемией коронавируса. Мэрия Москвы призывает и другие регионы привести статистику в соответствие с новой методикой.

Москва публикует полную статистику смертности, любой человек может сравнить её с данными за предыдущие годы. При этом скрыть какой-либо случай просто невозможно. Более того, город не заинтересован в том, чтобы занижать данные о случаях смерти коронавирусных пациентов. Напротив, легче было бы "всё списать на COVID", не разбираться в причинах, не оценивать работу по лечению других заболеваний, но это не позволило бы оценить работу системы здравоохранения в целом.

Москва открыта к диалогу к теми, кто высказывает сомнения в объективности статистики смертности. Однако это должен профессиональный диалог специалистов-медиков: московских, российских, представителей ВОЗ или зарубежных.

Важна не статистика смертности, а то, как изучение смертельных случаев позволяет спасать жизни. Специалистами досконально изучается каждый случай, московскими паталогоанатомами составлен самый подробный в мире атлас исследований. Вовремя сделанные выводы позволили скорректировать планы лечения, в конечно итоге – спасти жизни людей.

Москва избежала худшего сценария по распространению и последствиям коронавируса, но была готова к нему. Столичные власти не сидели сложа руки, заранее подготовили систему здравоохранения, переквалифицировали специалистов и медицинские учреждения. В городе оперативно были построены новые госпитали. Катастрофы удалось избежать благодаря совместным усилиям Президента, Правительства России, правительства Москвы и самим москвичам, которые соблюдали меры безопасности. Были спасены тысячи жизней, и это – главный результат.

Пик эпидемии в Москве пройден, столица возвращается к привычной жизни. Большое количество свободных коек для лечения коронавирусных пациентов позволяет вернуть перепрофилированные больницы в штатный режим работы, для оказания плановой медицинской помощи и лечения других сложных заболеваний. Однако новые построенные госпитали останутся в резерве – на случай второй волны эпидемии или появления новых эпидемических угроз.

Новые методические рекомендации направлены в регионы для использования в работе.