Тюменских предпринимателей просят оценить эффективность мер поддержки в регионе

12:04 02 июня 2020
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Фото: pixabay.com

Команда Агентства стратегических инициатив и платформы "Смартека" запускает опрос для предпринимателей по оценке эффективности региональных антикризисных решений.

Опрос проводится для оценки предпринимательским сообществом эффективности и доступности принятых мер поддержки бизнеса в период коронавирусной пандемии, а также преодоления ее последствий.

Результаты отразят запрос бизнеса на конкретные меры поддержки в регионах Российской Федерации, что, в свою очередь, позволит скорректировать существующие меры, а также выработать предложения по новым, отмечают в АСИ.

Опрос доступен по ссылке.

Теги: коронавирус , опрос , поддержка , предприниматели
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