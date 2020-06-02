Тюменских предпринимателей просят оценить эффективность мер поддержки в регионе

Команда Агентства стратегических инициатив и платформы "Смартека" запускает опрос для предпринимателей по оценке эффективности региональных антикризисных решений.
Опрос проводится для оценки предпринимательским сообществом эффективности и доступности принятых мер поддержки бизнеса в период коронавирусной пандемии, а также преодоления ее последствий.
Результаты отразят запрос бизнеса на конкретные меры поддержки в регионах Российской Федерации, что, в свою очередь, позволит скорректировать существующие меры, а также выработать предложения по новым, отмечают в АСИ.
Опрос доступен по ссылке.
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