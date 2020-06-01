В Тюменской области 23 случая коронавируса за сутки

За последние сутки в России выявлено 9 035 новых случаев коронавируса в 84 регионах. В Тюменской области диагноз подтвердился еще у 23 человек, всего на территории региона зарегистрирован 1661 случай заболевания COVID-19.

За сутки в Тюменской области 51 человек выздоровел, за весь период выздоровели 869. 784 получают лечение, 6 пациентов находятся на аппаратах ИВЛ, 2 710 жителей области остаются под медицинским наблюдением, 196 человек находятся в обсерваторе.

За весь период пандемии в России выявлено 414 878 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 4 855 летальных исходов, выздоровело 175 877 человек.