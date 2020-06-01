Тюменские медики, заразившиеся коронавирусом, получили страховки

Единовременные страховые выплаты в соответствии с указом президента России положены работникам медицинских организаций, которые заразились новой коронавирусной инфекцией. К этим категориям работников относятся врачи, средний и младший медперсонал, водители Скорой помощи, рассказала управляющая Тюменского регионального отделения Фонда социального страхования РФ Динара Поштаренко.

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