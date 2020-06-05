В Тюмени вводят в эксплуатацию три новых томографа для диагностики COVID-19

Два компьютерных томографа - в ОКБ №1 и инфекционной больнице уже введены в эксплуатацию. Ещё один вскоре заработает в горполиклинике №17. На приобретение современных диагностических комплексов из регионального бюджета выделено почти 99 млн рублей, сообщает региональный Оперштаб по коронавирусу.

Оборудование позволяет проводить различные обследования. По окончании пандемии его будут применять для различных исследований головного мозга, органов грудной клетки, брюшной полости, малого таза, КТ‑ангиографии с контрастным усилением, диагностики опухолей на ранних стадиях и повреждений скелета.

Мощные аппараты создают изображения высокого качества даже в сложных случаях при минимальной дозе излучения, что особенно важно при обследовании детей и пожилых граждан.