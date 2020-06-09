Тюменцев приглашают стать волонтерами исследования на антитела к коронавирусу

В Тюменской области пройдёт исследование населения на наличие антител к коронавирусу. Чтобы оценить популяционный иммунитет у жителей региона к вирусу SARS CoV-2, планируется протестировать около 4 тысяч человек.

Желающие принять участие в исследовании должны:

✔️ Заполнить опросник для волонтера;

✔️ Дать согласие на обработку персональных данных.

После изучения данных и отбора участникам назначат дату и время прохождения исследования, сообщает тюменское Управление Роспотребнадзора.