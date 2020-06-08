В Тюменской области за сутки 39 случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 8 985 новых случаев коронавируса в 83 регионах. В Тюменской области диагноз подтвердился еще у 39 человек. Всего на территории региона зарегистрировано 1947 случаев заболевания COVID-19.

За минувшие сутки 15 человек выздоровели, за весь период выздоровели 1 082 человека. 5 пациентов сейчас находятся на ИВЛ. 1 770 человек остаются под медицинским наблюдением. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 12 пациентов с коронавирусом.

"Несмотря на все усилия врачей, скончался мужчина, 71 год, с тяжелым хроническим сопутствующим заболеванием", — сообщает оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.

Всего в России выявлено 476 658 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 5 971 летальный исход, выздоровело 230 688 человек.