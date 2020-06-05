Галина Шарухо: в Тюменской области снижаются темпы прироста заражения коронавирусом

В Тюменской области отмечается снижение активности эпидемиологического процесса COVID-19, о чем свидетельствует уменьшение в 1,6 раза регистрируемой заболеваемости с 349 случаев на 20 неделе до 213 случаев за 22 неделю. Снижение среднего темпа прироста за неделю - в 2,6 раза (с 5,2 % за 20 неделю до 2% за 22 неделю). По тяжести течения преобладает бессимптомное инфицирование - 51%. Вторую позицию занимает ОРВИ – 37%, третью внебольничные пневмонии – 12%.
В регионе активными остаются 8 очагов новой коронавирусной инфекции (50% от выявленных). Под пристальным вниманием Управления Роспотребнадзора - Ишим, Ишимский и Исетский районы. Об этом 4 июня сообщила главный государственный санитарный врач по Тюменской области Галина Шарухо:
С начала пандемии в тюменских лабораториях выполнено более 210 тыс. исследований, сегодня в области проводится порядка 6 тыс. тестов в сутки. Эти объемы будут наращиваться.
Тюменская область вошла в число пилотных территорий, где будет проведено популяционное исследование на наличие у жителей антител к коронавирусу, чтобы определить популяционный иммунитет. Начнется оно в последней декаде июня, будет протестировано около 4 тыс. человек из разных возрастных групп.
С 1 июня область перешла на второй этап снятия ограничений. К действующим послаблениям режима повышенной готовности можно отнести отмену обязательного карантина для граждан, прибывающих самолетами или поездами в регион из других субъектов РФ, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга.
В регионе действует обязательный масочный режим, режим повышенной готовности продлен по 14 июня. Дальнейшее снятие ограничений зависит от того, насколько ответственно граждане и организации, предприниматели будут соблюдать санитарно-противоэпидемические мероприятия.
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