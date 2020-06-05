В Тюменской области 36 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 8 726 новых случаев коронавируса. В Тюменской области диагноз подтвердился еще у 36 человек. За весь период пандемии на территории региона зарегистрировано 1 834 случаев COVID-19.
За сутки в Тюменской области 27 человек выздоровели, за весь период —1 010. 6 пациентов находятся на аппаратах ИВЛ. 2 096 остаются под медицинским наблюдением
Несмотря на усилия врачей, скончалась женщина 93 лет с сопутствующими хроническими заболеваниями. Таким образом, за весь период пандемии в Тюменской области скончались 10 пациентов с коронавирусом.
Всего в России выявлено 449 834 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 5 528 летальных исходов, выздоровело 212 680 человек.
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