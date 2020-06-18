Александр Моор рассказал о планах на строительство многофункционального госпиталя в Тюмени

Правительство Тюменской области выбирает земельный участок под строительство госпиталя и оценивает аналогичные проекты в других регионах, чтобы выбрать наиболее оптимальный вариант для реализации. Об этом глава региона Александр Моор рассказал в эфире местной телепрограммы "Час с губернатором" 17 июня.

По рекомендации Минздрава, в регионе развернуто 993 койко-мест для лечения коронавирусных больных. Хорошо развитая сеть лечебных учреждений позволила справиться с поставленными задачами,Однако ситуация с распространением новой инфекции, полученный опыт показывают, что есть необходимость в строительстве многофункционального госпиталя, отметил губернатор. Лечебное учреждение должно легко трансформироваться в моноинфекционный или в универсальный госпиталь, быть хорошо оснащенным и готовым к экстренным ситуациям.

"Мы отсматриваем реализованные проекты, чтобы выбрать по емкости, мощности и по конфигурации более для нас подходящий вариант. Госпиталь будет. Не могу сказать когда, но совершенно точно уже есть понимание, что это нужно делать. Сейчас подбираем земельный участок, выбираем проект и в эту сторону точно двинемся", - сообщил губернатор.