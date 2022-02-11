ГК "Мать и дитя" открыла в Тюмени новый госпиталь

ГК "Мать и дитя" открыла сегодня клинический госпиталь "Тюмень-2". НА площади в 4,75 тыс. кв. метров создано 80 койко-мест, в том числе 12 реанимационных, есть операционный и родильный залы. В первые время он будет работать как моно-госпиталь для лечения коронавирусных больных и уже готов принять первых пациентов.

По словам гендиректора ГК "Мать и дитя", академика РАН Марка Курцера, корпус возведен за три месяца в партнёрстве с техническими структурами Минобороны РФ, большую и всестороннюю поддержку в реализации проекта оказало правительство Тюменской области.

Полпред Президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев отметил, что новый проект, как и строительство первого госпиталя, реализован в рамках государственно-частного партнерства. "У государственно-частного партнёрства в сфере здравоохранения - огромный потенциал. В этом направлении движутся практически все регионы Уральского федерального округа. Открытие в Тюмени еще одного госпиталя группы компаний "Мать и дитя" - пример того, что этот механизм работает эффективно.

При реализации подобных инициатив государство берет на себя подготовку площадки под строительство и административное сопровождение проекта, частично субсидирует приобретение оборудования. Остальное достаточно эффективно делает бизнес. Главное - это предоставление высококачественных медицинских услуг. При этом государство должно следить за тем, чтобы не было завышенных тарифов", - отметил полпред.

Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что в новом госпитале установлено современное оборудование для оказания высокотехнологичной помощи, созданы комфортные условия для лечения пациентов, а главное - будут работать высококлассные специалисты.

"Появление в Тюмени второго госпиталя ГК "Мать и дитя" очень актуально с точки зрения качественного лечения больных ковидом. Когда пандемия отступит, это многофункциональное медучреждение будет востребовано, особенно с учётом роста населения Тюмени и региона", - добавил губернатор.

В новом корпусе возможно оказание высококвалифицированной помощи по таким направлениям, как хирургия, онкология, урология, акушерство. Все палаты оборудованы системой подачи кислорода. Инвестиции в проект составили около 1 млрд рублей собственных средств компании. В новом корпусе будет создано 130 рабочих мест. На первом этапе 2 корпус будет перепрофилирован для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, учитывая эпидемиологическую ситуацию и необходимость в дополнительных местах. Медицинская помощь будет осуществляться в том числе по программам ДМС и ОМС. Позднее новый госпиталь перейдет в обычный режим и будет работать как стационар по всем медицинским направлениям, наряду с основным корпусом.