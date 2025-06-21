Тюменские врачи спасли двух женщин с опасным диагнозом

Врачи Областной клинической больницы №1 (г. Тюмень) пришли на помощь двум жительницам областного центра, которые попали в крайне опасную ситуацию, связанную с разрывом аорты.



57-летняя женщина укрывала на даче помидоры, резко наклонилась и почувствовала жар сначала в горле, потом в груди, сознание спуталось. Это был разрыв аорты, который приводит к сильному кровотечению. Если бы не оказалось рядом подруги, которая вызвала скорую, трагедии было бы не избежать. Болезнь долгое время она не дает о себе знать. И может привести к гибели в течение нескольких часов. Если срочно не провести операцию, наступит смерть.

Борьба за жизнь пациентки длилась больше 8 часов. "Такие операции считаются высокотехнологичными. Они могут длиться от 5 до 20 часов с участием мультидисциплинарной команды: оперирующего хирурга, анестезиолога-реаниматолога, перфузиолога, ассистентов, профильной медсестры, санитарки, анестезиста", - пояснила заведующий кардиологическим отделением ОКБ № 1, врач сердечно-сосудистый хирург Лусине Арутюнян.

Второй случай произошел с 47-летней Юлией. Она была дома, когда почувствовала боль в груди, упала и потеряла сознание. У женщины хроническая гипертония, которую она не лечила. Говорит, некогда было. Ее тоже спасли только благодаря оперативной работе врачей.

"Обе женщины страдали гипертонией на фоне имеющейся аневризмы аорты. - объясняет Лусине Арутюнян. - Они не обращали внимание на свое хроническое заболевание, и в результате резкого скачка давления произошел разрыв аорты".

Пациенты сейчас идут на поправку и находятся под наблюдением, - сообщает Мария Назарова, специалист по связям с общественностью ОКБ № 1 (г. Тюмень).