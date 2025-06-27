Сердце, печень и почки одного донора пересадили четырем пациентам в Тюмени

15:19 27 июня 2025
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Мультиорганную донорскую операцию провели в Областной клинической больнице №1, полученные от одного донора органы успешно трансплантировали мужчине и трем женщинам, сообщает региональный депздрав.

Новое сердце получил 44-летний тюменец. Трансплантацию органа проводила мультидисциплинарная бригада во главе с заведующим кардиохирургическим отделением Лусине Арутюнян. Параллельно врачи проводили трансплантацию печени и почек. Органы пересадили молодым девушкам Карине и Юлии.  Тюменке Альфие провели трансплантацию печени. У нее был диагноз цирроз печени.

Руководитель центра трансплантации органов и тканей ОКБ №1 Сергей Семченко:

Мы стараемся, чтобы каждый возможный донор рассматривался как мультиорганный. Чтобы можно было максимально помочь большему количеству пациентов. Их количество в листах ожидания увеличивается на трансплантацию печени, почек, сердца. Поэтому мы делаем на этом определенный акцент. Наша служба всегда к этому готова.

Теги: доноры , здравоохранение , медицина , сердце
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