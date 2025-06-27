Сердце, печень и почки одного донора пересадили четырем пациентам в Тюмени

Мультиорганную донорскую операцию провели в Областной клинической больнице №1, полученные от одного донора органы успешно трансплантировали мужчине и трем женщинам, сообщает региональный депздрав.

Новое сердце получил 44-летний тюменец. Трансплантацию органа проводила мультидисциплинарная бригада во главе с заведующим кардиохирургическим отделением Лусине Арутюнян. Параллельно врачи проводили трансплантацию печени и почек. Органы пересадили молодым девушкам Карине и Юлии. Тюменке Альфие провели трансплантацию печени. У нее был диагноз цирроз печени.

Руководитель центра трансплантации органов и тканей ОКБ №1 Сергей Семченко: