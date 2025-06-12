Работу тюменской поликлиники оценил профессор НИУ ВШЭ

Экономист и эксперт в области здравоохранения, профессор Сергей Шишкин во время визита в Тюмень посетил городскую поликлинику №5.

Он принял участие в известном тюменском проекте "Губернаторские чтения", где обсуждаются ключевые вопросы социально-экономического развития региона. С интересом познакомился гость и с тюменским здравоохранением.

Главный врач ГП №5 Виктория Беленькая провела для профессора экскурсию (корпус на ул. Вьюжная, 6а), показала новое оборудование, цифровые системы управления потоками пациентов и телемедицинские решения.

- Мы активно работаем над тем, чтобы сделать медицинскую помощь более доступной и комфортной для пациентов. Внедрение бережливых технологий, электронной записи, автоматизированных диагностических комплексов уже дают ощутимые результаты, — рассказала Виктория Беленькая.

Сергей Шишкин высоко оценил уровень организации:

- Очень важно, что в поликлиниках появляются не просто отдельные элементы цифровизации, а целостные системы, которые действительно упрощают жизнь и пациентам, и врачам. Это соответствует общемировым тенденциям, - подчеркнул профессор.

Визит Сергея Шишкина в Тюмень стал важным событием как для участников "Губернаторских чтений", так и для медицинского сообщества региона.

По материалам департамента здравоохранения Тюменской области.