Поликлиники Тюмени в выходные будут работать по особому графику

В предстоящие праздничные и выходные дни поликлиники города Тюмени будут работать в соответствии с утвержденным графиком.

12 и 15 июня с 08:00 до 12:00 — прием пациентов врачами, работа прививочного, перевязочного и процедурного кабинетов, а также дежурных администраторов.

13 и 14 июня с 08:00 до 16:00 — прием пациентов врачами, работа прививочного, перевязочного и процедурного кабинетов, а также дежурных администраторов.

Оказание неотложной медицинской помощи 12-15 июня будет организовано в отделениях (кабинетах) неотложной медицинской помощи, а также выездными бригадами на дому с 08:00 до 20:00 (прием вызовов до 19:30).

Экстренную медицинскую помощь можно получить круглосуточно.

Жителям города рекомендуют заранее позаботиться о плановых визитах и получить необходимую медицинскую помощь до начала праздников. При возникновении вопросов обращайтесь по телефону горячей линии департамента здравоохранения Тюменской области 8(3452) 68-45-65.