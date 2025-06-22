Тобольские медики спасли пострадавшую в Уватском районе

Пострадавшая в ДТП в Уватском районе оказалась в очень тяжелом состоянии с нестабильными переломами. Уватские врачи по рекомендациям заместителя главного врача по медицинской части, травматолога Олега Алымова начали лечение на месте: наблюдали, проводили анализы в динамике и стабилизировали состояние, превосходно оказав первую помощь. Было принято решение вылететь в Уват мультидисциплинарной бригадой на вертолете. В составе команды — травматологи Олег Алымов и Алишер Рахматов, реаниматолог Екатерина Каргаполова, медсестра-анестезист Валентина Часовщикова.

Врачи немедленно провели экстренную операцию на месте — наложение аппаратов внешней фиксации на бедро и голень. Это позволило стабилизировать переломы и подготовить пациентку к транспортировке в Тобольск на санитарном вертолете в сопровождении врачей, - сообщает Дмитрий Уженцев, пресс-секретарь ОБ №3 (г. Тобольск).

— Сработали четко и слаженно. Опытнейшие специалисты — и наша команда, и врачи Увата. В таких ситуациях нет второстепенных ролей — важно все: скорость, знания, согласованность действий. Сейчас пострадавшая находится в реанимации в тяжелом, но стабильном состоянии, — отметил заведующий отделением Центра медицины катастроф по городу Тобольску Олег Алымов.