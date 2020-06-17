В Тюменской области 52 новых случая коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 7 843 новых случая коронавируса в 84 регионах. В Тюменской области диагноз подтвердился у 52 человек. Всего на территории региона зарегистрировано 2382 случаев COVID-19.

За сутки 37 человек выздоровели, за весь период выздоровели 1357 человек. 5 пациентов находятся на ИВЛ. 112 человек находятся в обсерваторе, 959 остаются под медицинским наблюдением.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 15 пациентов с коронавирусом.

За весь период пандемии в России выявлен 553 301 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 7 478 летальных исходов, выздоровело 304 342 человека.