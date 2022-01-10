В тюменских моногоспиталях коечный фонд свободен на 18,2%

Фото депздрава ТО

В Тюменской области продолжают работу 13 моногоспиталей, в них развернуто полторы тысячи койко-мест для лечения пациентов с коронавирусом, по данным на 10 января, 18,2% коек свободны, сообщили NewsProm.ru в пресс-службе областного депздрава.

По госпитализациям пациентов с коронавирусом роста не наблюдается, уточнили в депздраве.

Согласно статистике стопкоронавирус.рф, в регионе с 3 января наблюдается заметное снижение новых случаев коронавируса (2 января - 265, 3 января - 183, 9 января - 186 случаев). Количество выздоровлений в эти дни тоже снизилось: от 466 - 3 января до 62 - 9 января.

С 1 по 8 января в регионе коронавирусом заболели 1438 человек, в том числе 176 детей, выздоровели 1548, умерли 97 пациентов; первый компонент вакцины получили 3 892, курс вакцинации завершили 6049 человек.

В целом с начала пандемии в регионе выявлено 91 834 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 82 829, умерли 3 506 человек.

Сделано вакцинаций против коронавируса 1 002 722, полных курс прошел 950 401 человек.