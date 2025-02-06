Семь сотрудников администрации Тюмени в свой отпуск отработали волонтерами в прифронтовых госпиталях

Волонтеры из Тюмени, помогавшие медикам в прифронтовых госпиталях ЛНР, после двухнедельной работы вернулись домой, в составе команды - руководители управ Тюмени Евгений Триль и Олег Савчук, директор департамента безопасности жизнедеятельности Виталий Флянц и специалист департамента Елена Хавкина, председатель комитета жилищного контроля и эксплуатации жилищного фонда департамента городского хозяйства Мария Битюкова и консультант департамента Владимир Кривоног, замдиректора департамента потребительского рынка Оксана Речкина.

Глава города Максим Афанасьев выразил коллегам благодарность:

Несмотря на заслуженный отпуск, вы добровольно вызвались помочь тем, кто в этом нуждался, занимались поистине важным и заслуживающим глубокого уважения делом.

По словам Афанасьева, в тюменской группе волонтёров были люди разных возрастов и профессий, которые считают, что помогать нуждающимся — это их долг и ответственность перед страной и обществом. Все работали сутками: дежурили в приемном отделении, выносили раненых из спецмашин, оказывали им первую помощь, сопровождали маломобильных на рентген и компьютерную томографию, осуществляли эвакуацию раненых из госпиталя, разгружали КамАЗы с гуманитарной помощью. "Это были не самые простые дни, команда волонтеров постоянно сталкивалась с различными сложностями и достойно преодолевала их", - отметил глава города.

Напомним, проект "Доброслужащие", когда чиновники две недели своего отпуска работают волонтерами в новых регионах России, реализуется в Югре. В октябре 2024 года полномочный представитель президента России в УрФО Артём Жога, ознакомившись с этим опытом, предложил масштабировать его на все уральские регионы.