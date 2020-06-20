В Тюменской области несколько новых очагов COVID-19

14:09 19 июня 2020
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Фото: yanao.ru
Продолжение: Ямальцы возмущены комментариями воспитателя о создании коронавирусного госпиталя в детском центре

На территории Тюменской области за последнюю неделю было выявлено три новых очага заболевания коронавирусом. По словам Галины Шарухо, главы управления Роспотребнадзора по Тюменской области, очаги были зарегистрированы в управлении службы судебных приставов, в Областной больнице № 19 и на аптечном складе "Фармация".

Все заболевшие госпитализированы, контактные лица помещены в обсерваторы либо находятся на изоляции дома. В местах возникновения очагов COVID-19 проведена дезинфекция.

Теги: коронавирус
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