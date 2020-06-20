В Тюменской области несколько новых очагов COVID-19

На территории Тюменской области за последнюю неделю было выявлено три новых очага заболевания коронавирусом. По словам Галины Шарухо, главы управления Роспотребнадзора по Тюменской области, очаги были зарегистрированы в управлении службы судебных приставов, в Областной больнице № 19 и на аптечном складе "Фармация".
Все заболевшие госпитализированы, контактные лица помещены в обсерваторы либо находятся на изоляции дома. В местах возникновения очагов COVID-19 проведена дезинфекция.
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