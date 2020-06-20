Ямальцы возмущены комментариями воспитателя о создании коронавирусного госпиталя в детском центре

В социальных сетях жители Нового Уренгоя возмущены комментариями воспитателя Руслана Попова, который не поддержал открытие в центре "Садко" госпиталя для больных коронавирусом.

К примеру, жительница Нового Уренгоя Анастасия Иванова заявила, что система здравоохранения перегружена - без создания новых госпиталей качественно лечить пациентов не получится. Также женщина отметила, что воспитатель зря волнуется за здоровье детей. При создании подобных объектов соблюдаются эпидемиологические нормы, а после обработки здания детям не будет грозить никакой опасности.

Ситуацию также прокомментировала местная жительница Гульнара Данилова. Она уверена, что правительство неслучайно выбрало здание центра "Садко" для размещения госпиталя, так как оно отвечает всем нормам безопасности. По мнению женщины, опасаться за здоровье детей в этой ситуации не стоит, поскольку коронавирус не может жить на поверхностях долго.

По этому вопросу высказалась глава оперштаба Ямала Татьяна Бучкова. Она сообщила, что максимальное количество заболевших коронавирусом, требующих госпитализации, находится в Новом Уренгое.

Бучкова заявила, что за неделю в городе уже создали сто дополнительных коек для лечения больных COVID-2019 и мощности всех больниц находятся уже на пределе. На данный момент правительство занято поиском новых зданий для размещения заболевших, сообщает Муксун.FM.