Российские семьи с детьми вновь получат материальную поддержку от государства

Президент РФ Владимир Путин 23 июня в обращении к гражданам России сообщил, что семьи с детьми от рождения до 16 лет в июле получат единовременную выплату в 10 тыс. рублей. В общей сложности этой мерой могут воспользоваться российские семьи, в которых растёт около 28 миллионов детей.

В период эпидемии кронавируса в стране был сделан акцент на прямую материальную поддержку людей, и прежде всего - семей с детьми. В апреле, мае и июне россияне получили по 5 тысяч на каждого ребёнка в возрасте до 3 лет. В полном объёме разво выплачены все пособия за первую половину года на детей 3-7 лет в семьях с низкими доходами. В июне единовременная выплата в 10 тысяч рублей была назначена на каждого ребёнка от 3 до 16 лет.

"Эти средства в трудную минуту стали подспорьем для российских семей. Вместе с тем, экономика в полную силу ещё не заработала, а безработица подросла. Трудности ещё не отступили. В этой связи считаю необходимым ещё раз, в июле выплатить дополнительно по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка от рождения до 16 лет", сообщил глава государства.

Тем, кто уже получал выплаты на детей, июльская будет проведена автоматически. Подавать повторное заявление на оказание этой помощи, собирать какие-то справки не надо. Те, кто ещё не обращался за поддержкой, могут дистанционно или через отделение Пенсионного фонда оформить заявление и получить выплату в июле.