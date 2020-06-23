Находящиеся на самоизоляции пенсионеры и хронические больные снова получат матпомощь из областного бюджета

Жители Тюменской области старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями люди, находящиеся на самоизоляции, получат очередную выплату в размере 2 тысяч рублей.

Выплата будет произведена из областного бюджета одним из двух способов: на счёт получателя в банке либо Почтой России с доставкой на дом.

"Доставка денег начнется 23 июня. Мы уже получили от департамента социального развития Тюменской области списки людей, которым положена такая социальная поддержка. Поэтому никуда обращаться за деньгами не надо. Берегите себя и оставайтесь дома", - сообщила заместитель директора УФПС Тюменской области Наталья Санникова.