В Тюменской области открываются ТРЦ и фитнес-центры

20:43 22 июня 2020
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pixabay.com

С 25 июня в регионе будет снята очередная порция ограничений. Уже в четверг открываются торгово-развлекательные и фитнес-центры, но  работать они пока будут в усеченном формате. В ТРЦ  еще не возобновляют работу кинотеатры и развлекательные зоны, в фитнес-центрах разрешены только индивидуальные тренировки.

Спортсмены-тюменцы, выступающие в сборных командах России, также с 25 июня могут возобновить подготовку к будущим соревнованиям.

Людям страше 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями, которые до конца июня находятся на самоизоляции, в июне вновь выплатят по 2 тыс. рублей из областного бюджета, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор:

Ранее губернатор заявил о том, что с 22 июня в регионе открываются для посещения общественные места, скверы и парки, рестораны и кафе могут принимать посетителей на открытом воздухе, а людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, будут разблокированы транспортные карты.

Теги: Александр Моор , губернатор , коронавирус , эпидемия
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