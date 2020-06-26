Правительство Ямала обеспечит бесплатными лекарствами всех заболевших ОРВИ

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов во время заседания оперативного штаба в Новом Уренгое заявил, что всех жителей округа, заболевших ОРВИ, необходимо бесплатно обеспечить лекарственными средствами. Об этом рассказал Муксун.FM.
Жители Ямала с диагнозом ОРВИ смогут получить полный перечень необходимых для лечения медикаментозных препаратов: от витаминов до сложных антибиотиков. Это позволит быстро начинать лечение, сохранять легкое течение болезни и в конечном итоге снизить количество тяжелых пациентов, уверен Дмитрий Артюхов.
Набор лекарств будет выдавать врач во время первого приема больного. В депздраве ЯНАО уже разработали шесть вариантов фармкомплектов с учетом возраста пациента и тяжести его заболевания.
По словам экспертов, распоряжение главы Ямала стало по факту беспрецедентным в России.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru